Une édition sous le signe de l’audace. L’audace des formes, des images, des regards. Cultes ou inédits, le festival vous propose des films qui osent !

Un cinéma inventif, sensible et résolument ouvert sur le monde, sur sa diversité culturelle.

Depuis 1991, le festival invite les jeunes spectateurs de 2 à 14 ans et leurs familles, à franchir le palier des salles obscures, pour se laisser aller à la découverte, au changement et bousculer les habitudes.

Il poursuit naturellement sa mission avec des œuvres qui aiment explorer les frontières de l’imaginaire et les habitudes de narration. Car grandir, c’est aussi tester les limites, apprendre à questionner, requestionner, s’ouvrir aux autres, se cultiver et nourrir sa curiosité.

Ciné Junior est devenu un rendez-vous incontournable pour l’éducation à l’image et l’ouverture au monde pour le jeune public dès 3 ans. Il met également en avant les films sélectionnés dans sa compétition internationale de longs et courts métrages, offrant aux films primés un accompagnement financier et matériel lors de leur sortie.

Le festival Ciné Junior fêtera sa 36e édition du 4 au 15 février 2026 dans 63 cinémas et lieux culturels répartis sur 7 départements d’Île-de-France : le Val-de-Marne où il a vu le jour, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis.

Du mercredi 04 février 2026 au dimanche 15 février 2026 :

payant Public enfants et jeunes.

