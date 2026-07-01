Festival Ciné-Voisin.es: Du cinéma au pied des immeubles !

Informations pratiques

Chaque soirée se déroule en 2 temps

À 20 h : Buffet participatif (apportez quelque chose à partager)

À 21 h 30 : Projection d’un long métrage

La fabrique documentaire présente la 10e édition du festival Ciné-Voisin.es avec 8 séances gratuites de cinéma en plein air au pied des immeubles du 20e, 12e et 13e arrondissement !

Du jeudi 23 juillet 2026 au dimanche 02 août 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-23T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-03T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://www.cine-voisins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr



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