AGENDA
Festival Ciné-Voisin.es: Du cinéma au pied des immeubles !
jeudi 23 juillet 2026
Informations pratiques
Chaque soirée se déroule en 2 temps
- À 20 h : Buffet participatif (apportez quelque chose à partager)
- À 21 h 30 : Projection d’un long métrage
La fabrique documentaire présente la 10e édition du festival Ciné-Voisin.es avec 8 séances gratuites de cinéma en plein air au pied des immeubles du 20e, 12e et 13e arrondissement !
Du jeudi 23 juillet 2026 au dimanche 02 août 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-23T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-03T01:59:59+02:00
Date(s) :
https://www.cine-voisins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr