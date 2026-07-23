Festival Cinémagin’action à l’Airial Route de Sore , 65 chemin de l’Arriu Pissos
samedi 8 août 2026 · Route de Sore , 65 chemin de l'Arriu · Pissos
Informations pratiques
Pissos
Festival Cinémagin’action à l’Airial
Route de Sore , 65 chemin de l’Arriu Airial de Pissos Pissos Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 00:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Cimémagin’ation est sur l’airial ce samedi 08 août
À partir de 19h Buvette et Repas.
19H-21H Brocante Musique et Image .Expos-Librairie-Stands,La Caradoc.
21H Concert:JUSTE LA QUINTE:Chansons Drôles,Poétiques
22H Cinéma:ÉMILIA PEREZ:Comédie musicale.
00H30 Concert:VALJEAN clôturera le festival
Cimémagin’ation est sur l’airial ce samedi 08 août
À partir de 19h Buvette et Repas.
19H-21H Brocante Musique et Image . Expos-Librairie-Stands.Venez chiner
21H Concert JUSTE LA QUINTE Chansons Drôles, Poétiques, des styles très différents
22H Cinéma ÉMILIA PEREZ: Comédie musicale Thriller Viscéral et Mélo, délicat et Trash, Féroce et Émouvant.
00H30 Concert VALJEAN Trash Pop pour clôturer le festival.
La CARADOC propose un court-métrage en avant-séance et animera aussi un atelier d’initiation à la prise de sons en plein air. .
Route de Sore , 65 chemin de l’Arriu Airial de Pissos Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 06 56 49 cinemaginaction@gmail.com
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English : Festival Cinémagin’action à l’Airial
Cim%E9magin’ation is at the Airial this Saturday, August 8
%C0 Starting at 7:00 p.m.: Refreshments and dinner.
7:00 p.m.–9:00 p.m.: Music and Image Flea Market. Exhibits, Bookstore, and Stalls at La Caradoc.
9:00 PM Concert: JUSTE LA QUINTE: Funny, Poetic Songs
10:00 PM Movie: EMILIA PEREZ: Musical comedy.
12:30 AM Concert: VALJEAN will close out the festival
L’événement Festival Cinémagin’action à l’Airial Pissos a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Cœur Haute Lande
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