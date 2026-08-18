Festival Circa (En)Vers nos pères Salle de spectacle Pavie
dimanche 18 octobre 2026 · Salle de spectacle · Pavie
Informations pratiques
Pavie
Festival Circa (En)Vers nos pères
Salle de spectacle Rue d’Étigny Pavie Gers
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
– 24 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20
Venez vivre ce 39e festival du cirque actuel !
En salle, sous chapiteau ou dans l’espace public, une vingtaine de spectacles vous attendent, mettant à l’honneur compagnies, artistes et écoles de cirque français.es ou internationaux.ales !
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Salle de spectacle Rue d’Étigny Pavie 32550 Gers Occitanie +33 5 62 61 65 00 billetterie@circa.auch.fr
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English :
Come experience this 39th contemporary circus festival!
Whether in theaters, under the big top, or in public spaces, around twenty shows await you, showcasing French and international circus companies, artists, and schools!
L’événement Festival Circa (En)Vers nos pères Pavie a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne