Festival Classic à Guéthary Eglise Saint Nicolas Guéthary
lundi 10 août 2026 · Eglise Saint Nicolas · Guéthary
Informations pratiques
Guéthary
Festival Classic à Guéthary
Eglise Saint Nicolas 264 rue de l’église Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 33.6 – 33.6 – 33.6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:30:00
fin : 2026-08-10 22:30:00
Date(s) :
2026-08-10
14ème édition du Festival Classic à Guéthary. Anne-Sophie Lapix sera la marraine du festival.
20h30 Schubertiade
Franz Schubert
Philopéra Eric Lacrouts, Grégoire Vecchioni, Clara Dietlin Etienne Durantel, Ava Dodd, Aurèle Marthan .
Eglise Saint Nicolas 264 rue de l’église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 43 60 58 classicaguethary@gmail.com
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English : Festival Classic à Guéthary
L’événement Festival Classic à Guéthary Guéthary a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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