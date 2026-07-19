Festival Classic à Guéthary Eglise Saint Nicolas Guéthary

Informations pratiques

Guéthary

Festival Classic à Guéthary

Eglise Saint Nicolas 264 rue de l’église Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 33.6 – 33.6 – 33.6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 20:30:00

fin : 2026-08-10 22:30:00

Date(s) :

2026-08-10

14ème édition du Festival Classic à Guéthary. Anne-Sophie Lapix sera la marraine du festival.

20h30 Schubertiade

Franz Schubert

Philopéra Eric Lacrouts, Grégoire Vecchioni, Clara Dietlin Etienne Durantel, Ava Dodd, Aurèle Marthan .

Eglise Saint Nicolas 264 rue de l’église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 43 60 58 classicaguethary@gmail.com

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English : Festival Classic à Guéthary

L’événement Festival Classic à Guéthary Guéthary a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque