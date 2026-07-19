Festival Classic à Guéthary Eglise Saint Nicolas Guéthary

Informations pratiques

Guéthary

Festival Classic à Guéthary

Eglise Saint Nicolas 264 rue de l’église Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 23.1 – 23.1 – 23.1 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 18:00:00

fin : 2026-08-10 20:00:00

Date(s) :

2026-08-10

14ème édition du Festival Classic à Guéthary. Anne-Sophie Lapix sera la marraine du festival.

18h Concert d’ouverture le chant du crépuscule

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Ottorino Respighi

Osvado Golijov

Philopéra Eric Lacrouts, Grégoire Vecchioni, Clara Dietlin, Ava Dodd, Aurèle Marthan .

Eglise Saint Nicolas 264 rue de l’église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 43 60 58 classicaguethary@gmail.com

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English : Festival Classic à Guéthary

L’événement Festival Classic à Guéthary Guéthary a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque