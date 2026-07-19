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Festival Classic à Guéthary Eglise Saint Nicolas Guéthary

mardi 11 août 2026 · Eglise Saint Nicolas · Guéthary

Festival Classic à Guéthary Eglise Saint Nicolas Guéthary

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Eglise Saint Nicolas
Adresse
264 rue de l'église
Ville
64210 Guéthary
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
33.6 33.6 33.6 Tarif de base plein tarif

Guéthary

Festival Classic à Guéthary

Eglise Saint Nicolas 264 rue de l’église Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 33.6 – 33.6 – 33.6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :
2026-08-11

14ème édition du Festival Classic à Guéthary. Anne-Sophie Lapix sera la marraine du festival.
20h30 L’élan des horizons
La Rencontre entre le Quatuor de Jérusalem et Philopéra
Wolfang Amadeus Mozart
Sergueï Prokofiev
Franz Schubert
Felix Mendelssohn
Quatuor de Jérusalem, Ava Dodd, Pierre Génisson, Aurèle Marthan, Philopéra   .

Eglise Saint Nicolas 264 rue de l’église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 43 60 58  classicaguethary@gmail.com

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English : Festival Classic à Guéthary

L’événement Festival Classic à Guéthary Guéthary a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque

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