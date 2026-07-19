Festival Classic à Guéthary Eglise Saint Nicolas Guéthary

Informations pratiques

Guéthary

Festival Classic à Guéthary

Eglise Saint Nicolas 264 rue de l’église Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 33.6 – 33.6 – 33.6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:30:00

fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :

2026-08-11

14ème édition du Festival Classic à Guéthary. Anne-Sophie Lapix sera la marraine du festival.

20h30 L’élan des horizons

La Rencontre entre le Quatuor de Jérusalem et Philopéra

Wolfang Amadeus Mozart

Sergueï Prokofiev

Franz Schubert

Felix Mendelssohn

Quatuor de Jérusalem, Ava Dodd, Pierre Génisson, Aurèle Marthan, Philopéra .

Eglise Saint Nicolas 264 rue de l’église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 43 60 58 classicaguethary@gmail.com

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English : Festival Classic à Guéthary

L’événement Festival Classic à Guéthary Guéthary a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque