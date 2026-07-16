Festival Classic à Guéthary Eglise Saint Nicolas Guéthary
mardi 11 août 2026 · Eglise Saint Nicolas · Guéthary
Informations pratiques
Guéthary
Festival Classic à Guéthary
Eglise Saint Nicolas 264 rue de l’église Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 23.1 – 23.1 – 23.1 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11 20:00:00
Date(s) :
2026-08-11
14ème édition du Festival Classic à Guéthary. Anne-Sophie Lapix sera la marraine du festival.
18h Mozart, l’art du souffle et de la conversation
Wolfang Amadeus Mozart
Philopéra Eric Lacrouts, Charlotte Chahuneau, Grégoire Vecchioni, Clara Dietlin Pierre Génisson, Aurèle Marthan .
Eglise Saint Nicolas 264 rue de l’église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 43 60 58 classicaguethary@gmail.com
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English : Festival Classic à Guéthary
L’événement Festival Classic à Guéthary Guéthary a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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