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Festival Classic à Guéthary Eglise Saint Nicolas Guéthary

mercredi 12 août 2026 · Eglise Saint Nicolas · Guéthary

Festival Classic à Guéthary Eglise Saint Nicolas Guéthary

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Eglise Saint Nicolas
Adresse
264 rue de l'église
Ville
64210 Guéthary
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
23.1 23.1 23.1 Tarif réduit

Guéthary

Festival Classic à Guéthary

Eglise Saint Nicolas 264 rue de l’église Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 23.1 – 23.1 – 23.1 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 20:00:00

Date(s) :
2026-08-12

14ème édition du Festival Classic à Guéthary. Anne-Sophie Lapix sera la marraine du festival.
18h Les Quatre Saisons réinventées
Astor Piazolla
Max Richter
Antonio Vivaldi
Yury Revich, Tanguy de Williencourt   .

Eglise Saint Nicolas 264 rue de l’église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 43 60 58  classicaguethary@gmail.com

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English : Festival Classic à Guéthary

L’événement Festival Classic à Guéthary Guéthary a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque

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