Festival Classic à Guéthary Eglise Saint Nicolas Guéthary

Informations pratiques

Guéthary

Festival Classic à Guéthary

Eglise Saint Nicolas 264 rue de l’église Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 23.1 – 23.1 – 23.1 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12 20:00:00

Date(s) :

2026-08-12

14ème édition du Festival Classic à Guéthary. Anne-Sophie Lapix sera la marraine du festival.

18h Les Quatre Saisons réinventées

Astor Piazolla

Max Richter

Antonio Vivaldi

Yury Revich, Tanguy de Williencourt .

Eglise Saint Nicolas 264 rue de l’église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 43 60 58 classicaguethary@gmail.com

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English : Festival Classic à Guéthary

L’événement Festival Classic à Guéthary Guéthary a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque