Festival Classic à Guéthary Eglise Saint Nicolas Guéthary
jeudi 13 août 2026 · Eglise Saint Nicolas · Guéthary
Informations pratiques
Guéthary
Festival Classic à Guéthary
Eglise Saint Nicolas 264 rue de l’église Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 33.6 – 33.6 – 33.6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13 23:50:00
Date(s) :
2026-08-13
14ème édition du Festival Classic à Guéthary. Anne-Sophie Lapix sera la marraine du festival.
21h Aux portes de l’infini
La Rencontre entre Edgar Moreau et le Quatuor de Jérusalem
Franz Schubert
Claude Debussy
Quatuor de Jérusalem, Edgar Moreau, Aurèle Marthan .
Eglise Saint Nicolas 264 rue de l’église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 43 60 58 classicaguethary@gmail.com
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English : Festival Classic à Guéthary
L’événement Festival Classic à Guéthary Guéthary a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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