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Festival Classic à Guéthary Eglise Saint Nicolas Guéthary

vendredi 14 août 2026 · Eglise Saint Nicolas · Guéthary

Festival Classic à Guéthary Eglise Saint Nicolas Guéthary

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Eglise Saint Nicolas
Adresse
264 rue de l'église
Ville
64210 Guéthary
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
33.6 33.6 33.6 Tarif de base plein tarif

Guéthary

Festival Classic à Guéthary

Eglise Saint Nicolas 264 rue de l’église Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 33.6 – 33.6 – 33.6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14 22:30:00

Date(s) :
2026-08-14

14ème édition du Festival Classic à Guéthary. Anne-Sophie Lapix sera la marraine du festival.
20h30 Concert de clôture
Edgar Moreau invite Arielle Beck étoile montante du piano français, autour du grand répertoire pour violoncelle et piano
Richard Wagner / David Popper
Johannes Brahms
Frédéric Chopin
Edgar Moreau, Arielle Beck   .

Eglise Saint Nicolas 264 rue de l’église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 43 60 58  classicaguethary@gmail.com

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English : Festival Classic à Guéthary

L’événement Festival Classic à Guéthary Guéthary a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque

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