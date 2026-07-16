Festival Classic à Guéthary Eglise Saint Nicolas Guéthary

Informations pratiques

Guéthary

Festival Classic à Guéthary

Eglise Saint Nicolas 264 rue de l’église Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 33.6 – 33.6 – 33.6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14 22:30:00

Date(s) :

2026-08-14

14ème édition du Festival Classic à Guéthary. Anne-Sophie Lapix sera la marraine du festival.

20h30 Concert de clôture

Edgar Moreau invite Arielle Beck étoile montante du piano français, autour du grand répertoire pour violoncelle et piano

Richard Wagner / David Popper

Johannes Brahms

Frédéric Chopin

Edgar Moreau, Arielle Beck .

Eglise Saint Nicolas 264 rue de l’église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 43 60 58 classicaguethary@gmail.com

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English : Festival Classic à Guéthary

L’événement Festival Classic à Guéthary Guéthary a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque