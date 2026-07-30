Ateliers d’Initiation à la Musique pour les Enfants Ecole Publique Albert Larrousset Guéthary

Informations pratiques

Guéthary

Ateliers d’Initiation à la Musique pour les Enfants

Ecole Publique Albert Larrousset 737 Chemin du Trinquet Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 11:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Ateliers d’initiation à la musque pour enfants, animés par la violoniste et professeure à l’académie Jaroussky; Solesne Loy. .

Ecole Publique Albert Larrousset 737 Chemin du Trinquet Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 43 60 58 classicaguethary@gmail.com

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English : Ateliers d’Initiation à la Musique pour les Enfants

L’événement Ateliers d’Initiation à la Musique pour les Enfants Guéthary a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque