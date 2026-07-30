Ateliers d’Initiation à la Musique pour les Enfants Ecole Publique Albert Larrousset Guéthary
vendredi 14 août 2026 · Ecole Publique Albert Larrousset · Guéthary
Informations pratiques
Guéthary
Ateliers d’Initiation à la Musique pour les Enfants
Ecole Publique Albert Larrousset 737 Chemin du Trinquet Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 11:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Ateliers d’initiation à la musque pour enfants, animés par la violoniste et professeure à l’académie Jaroussky; Solesne Loy. .
Ecole Publique Albert Larrousset 737 Chemin du Trinquet Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 43 60 58 classicaguethary@gmail.com
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English : Ateliers d’Initiation à la Musique pour les Enfants
L’événement Ateliers d’Initiation à la Musique pour les Enfants Guéthary a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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