Saint-Laurent-de-Cerdans

FESTIVAL CLASSIQUE AUTREMENT QUATUOR CALIENTE

Eglise Sainte Marie Saint-Laurent-de-Cerdans Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Invité par les Amis d’Alain Marinaro, le quatuor Caliente fait vibrer l’univers du tango nuevo d’Astor Piazzolla avec une énergie communicative. Porté par bandonéon, violon, piano et contrebasse, le groupe offre une interprétation intense et passionnée, saluée sur les scènes internationales.

Un moment musical puissant, entre virtuosité et émotion, dans l’esprit envoûtant de Buenos Aires.

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Eglise Sainte Marie Saint-Laurent-de-Cerdans 66260 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 49 77 00 56

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English :

Invited by Les Amis d?Alain Marinaro, the Caliente quartet brings the world of Astor Piazzolla?s tango nuevo to life with infectious energy. Supported by bandoneon, violin, piano and double bass, the group offers an intense, passionate performance, acclaimed on international stages.

A powerful musical moment, between virtuosity and emotion, in the bewitching spirit of Buenos Aires.

L’événement FESTIVAL CLASSIQUE AUTREMENT QUATUOR CALIENTE Saint-Laurent-de-Cerdans a été mis à jour le 2026-06-04 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR