Festival classique en Béarn Carte blanche aux jeunes talents de la région Bosdarros
samedi 22 août 2026 · Bosdarros
Informations pratiques
Bosdarros
Festival classique en Béarn Carte blanche aux jeunes talents de la région
Eglise Saint Orens Bosdarros Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Un concert piano et piano-chant, permettant aux jeunes talents issus des conservatoires de Pau et de Tarbes de vivre l’expérience d’une représentation et de rencontrer le public. .
Eglise Saint Orens Bosdarros 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 74 70 80 orpheemusique7@gmail.com
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English : Festival classique en Béarn Carte blanche aux jeunes talents de la région
L’événement Festival classique en Béarn Carte blanche aux jeunes talents de la région Bosdarros a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau