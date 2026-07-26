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AGENDA · Bosdarros

Festival classique en Béarn Carte blanche aux jeunes talents de la région Bosdarros

samedi 22 août 2026 · Bosdarros

Festival classique en Béarn Carte blanche aux jeunes talents de la région Bosdarros

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Eglise Saint Orens
Ville
64290 Bosdarros
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif réduit

Bosdarros

Festival classique en Béarn Carte blanche aux jeunes talents de la région

Eglise Saint Orens Bosdarros Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Un concert piano et piano-chant, permettant aux jeunes talents issus des conservatoires de Pau et de Tarbes de vivre l’expérience d’une représentation et de rencontrer le public.   .

Eglise Saint Orens Bosdarros 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 74 70 80  orpheemusique7@gmail.com

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English : Festival classique en Béarn Carte blanche aux jeunes talents de la région

L’événement Festival classique en Béarn Carte blanche aux jeunes talents de la région Bosdarros a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau

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