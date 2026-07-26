Informations pratiques

Bosdarros

Festival classique en Béarn Carte blanche aux jeunes talents de la région

Eglise Saint Orens Bosdarros Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 16:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Un concert piano et piano-chant, permettant aux jeunes talents issus des conservatoires de Pau et de Tarbes de vivre l’expérience d’une représentation et de rencontrer le public. .

Eglise Saint Orens Bosdarros 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 74 70 80 orpheemusique7@gmail.com

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English : Festival classique en Béarn Carte blanche aux jeunes talents de la région

L’événement Festival classique en Béarn Carte blanche aux jeunes talents de la région Bosdarros a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau