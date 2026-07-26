Informations pratiques

Bosdarros

Festival classique en Béarn Il était une fois l’Opéra

Eglise Saint Orens Bosdarros Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Ce concert qui réunit deux chanteuses lyriques et une pianiste, conjugue des airs d’opéras. Il est pensé comme un spectacle en 2 actes, chantant une histoire d’amour sur plusieurs siècles, plusieurs langues, et parcourant bien des histoires. Le programme tisse des liens entre des œuvres de Tchaïkovski, Offenbach, Rossini, sans oublier Mozart et Monteverdi pour raconter l’amour, la passion, le désir, mais aussi le rêve, la sororité, et bien sûr, le tragique.

Dans ces grands opéras, l’amour est le fantasme, la musique est le langage ! .

Eglise Saint Orens Bosdarros 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

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English : Festival classique en Béarn Il était une fois l’Opéra

L’événement Festival classique en Béarn Il était une fois l’Opéra Bosdarros a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau