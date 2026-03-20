Festival Comboros 10

Halle cœur des Combrailles Saint-Gervais-d’Auvergne Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-06

Ouvert à toutes et tous, ce festival autour des musiques et danses traditionnelles se déploiera de nouveau dans le village avec des bals, concerts, stages, spectacles, marché de lutherie, jeux, tournois sportifs mixtes et bon esprit.

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Halle cœur des Combrailles Saint-Gervais-d’Auvergne 63390 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 63 36 75 contact@brayauds.fr

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English :

Open to all, this festival of traditional music and dance will once again take place in the village, with dances, concerts, workshops, shows, a stringed instrument market, games, mixed sports tournaments and good spirits.

L’événement Festival Comboros 10 Saint-Gervais-d’Auvergne a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme des Combrailles