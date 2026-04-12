Festival Commedia Dell’Arte Les Oiseaux d’Aristophane Parc de Clères Clères
Festival Commedia Dell’Arte Les Oiseaux d’Aristophane Parc de Clères Clères vendredi 3 juillet 2026.
Clères
Festival Commedia Dell’Arte Les Oiseaux d’Aristophane
Parc de Clères 32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03 21:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Dans le cadre du Festival Commedia Dell’Arte, le parc propose le spectacle Les Oiseaux d’Aristophane par la compagnie Almendra.
En 404 avant Jésus Christ, les citoyens d’Athènes croulent sous les impôts et les taxes imposés par l’état. Les tribunaux sont surchargés de procès. Les querelles éclatent de toutes part, partisans de la paix contre partisans de la guerre. Tout le monde essaye de profiter du système pour s’enrichir. C’est pour fuir cette ville infernale que deux compères, Pisthétairos et Elpides décide de partir à la rechercher d’une contrée ou règne la paix et le confort. Mais ou la trouver? Seuls les oiseaux pourraient voler assez haut pour trouver ce lieu divin. Il faut les rencontrer mais gare aux serres! Voilà nos deux amis partis pour vivre u ne fantastique aventure pleine de couleur de danger, de combats, de poésies et d’humour .
Par le Théâtre de l’Almendra et la DL Compagnie.
A partir d’un an et demi .
Parc de Clères 32 Avenue du Parc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Commedia Dell’Arte Les Oiseaux d’Aristophane
L’événement Festival Commedia Dell’Arte Les Oiseaux d’Aristophane Clères a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
À voir aussi à Clères (Seine-Maritime)
- Atelier gâteau macaron aux framboises Clères 4 juillet 2026
- Atelier Pizza Maison des Artisans Clères 4 juillet 2026
- Atelier miroir fleuri Atelier Boui-Boui Clères 4 juillet 2026
- Médiation libre Clères 5 juillet 2026
- Atelier petit miroir Clères 5 juillet 2026