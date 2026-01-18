Atelier gâteau macaron aux framboises Clères
Atelier gâteau macaron aux framboises Clères samedi 4 juillet 2026.
Clères
Atelier gâteau macaron aux framboises
68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-04 12:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Venez participer à cet atelier en réalisant ce dessert très léger, peu sucré et aéré qui sera très apprécié, notamment en fin de repas.
Vous apprendrez à:
réaliser un biscuit macaron dont la texture ressemble à celle du biscuit cuillère
réaliser une crème mousseline
remplir et manier une poche à douille
La plupart des personnes qui ont participé à cet atelier, refont régulièrement ce délicieux gâteau.
Une pause dégustation sera proposée comme pour chaque atelier et vous repartirez avec votre gâteau de 6 personnes.
Durée 3h 4 à 8 participants .
68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie
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English : Atelier gâteau macaron aux framboises
L’événement Atelier gâteau macaron aux framboises Clères a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin