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Weekend conservation Helpsimus Clères

Weekend conservation Helpsimus Clères samedi 9 mai 2026.

Adresse : 32 Avenue du Parc

Ville : 76690 Clères

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Clères

Weekend conservation Helpsimus

32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Durant tout le week-end, venez rencontrer des associations engagées pour la sauvegarde des espèces animales et végètales. A travers leurs stands et animations, elles partageront leurs missions, leurs projets, et leurs conseils pour mieux comprendre et préserver la nature.

Un moment privilégié pour

– Découvrir le travail des acteurs de la conservation.

– Echanger autour des enjeux de protection des espèces.

– Sensibiliser petits et grands à l’importance de la biodiversité.

Cet évènement soumis au droit d’entrée s’inscrit dans le cadre de la journée internationale des espèces en danger.   .

32 Avenue du Parc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie  

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English : Weekend conservation Helpsimus

L’événement Weekend conservation Helpsimus Clères a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

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