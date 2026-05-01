Weekend conservation Helpsimus Clères
Weekend conservation Helpsimus Clères samedi 9 mai 2026.
Clères
Weekend conservation Helpsimus
32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Durant tout le week-end, venez rencontrer des associations engagées pour la sauvegarde des espèces animales et végètales. A travers leurs stands et animations, elles partageront leurs missions, leurs projets, et leurs conseils pour mieux comprendre et préserver la nature.
Un moment privilégié pour
– Découvrir le travail des acteurs de la conservation.
– Echanger autour des enjeux de protection des espèces.
– Sensibiliser petits et grands à l’importance de la biodiversité.
Cet évènement soumis au droit d’entrée s’inscrit dans le cadre de la journée internationale des espèces en danger. .
32 Avenue du Parc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie
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English : Weekend conservation Helpsimus
L’événement Weekend conservation Helpsimus Clères a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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