Clères

Weekend conservation Helpsimus

32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 09:30:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Durant tout le week-end, venez rencontrer des associations engagées pour la sauvegarde des espèces animales et végètales. A travers leurs stands et animations, elles partageront leurs missions, leurs projets, et leurs conseils pour mieux comprendre et préserver la nature.

Un moment privilégié pour

– Découvrir le travail des acteurs de la conservation.

– Echanger autour des enjeux de protection des espèces.

– Sensibiliser petits et grands à l’importance de la biodiversité.

Cet évènement soumis au droit d’entrée s’inscrit dans le cadre de la journée internationale des espèces en danger. .

32 Avenue du Parc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie

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English : Weekend conservation Helpsimus

L’événement Weekend conservation Helpsimus Clères a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin