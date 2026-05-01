Clères

Atelier cloche fleurie

23 Rue Marchepied de la Rivière Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09 16:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Explorez l’art délicat de la création de cloches fleuries lors de cet atelier captivant.

Apprenez à sélectionner les fleurs et les feuillages, à les disposer avec soin sous une cloche en verre pour créer des compositions florales élégantes et poétiques qui illumineront votre intérieur de leur beauté intemporelle.

Durée 1h30

Matériel fourni .

23 Rue Marchepied de la Rivière Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 93 19 26 contact@latelierbouiboui.com

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English : Atelier cloche fleurie

L’événement Atelier cloche fleurie Clères a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin