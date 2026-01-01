Atelier miroir fleuri Atelier Boui-Boui Clères

Atelier miroir fleuri

Atelier Boui-Boui 23 Rue Marchepied de la Rivière Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 10:30:00

fin : 2026-01-18 12:00:00

Date(s) :

2026-01-18 2026-02-17

Plongez dans l’univers enchanteur de la décoration florale en apprenant à embellir un miroir avec des fleurs fraîches ou séchées ou bien à créer une couronne fleurie.

Lors de cet atelier, vous découvrirez comment harmoniser les formes et les couleurs pour créer une pièce maîtresse qui apportera une touche de douceur et de raffinement à votre espace de vie.

Matériel entièrement fourni.

Durée de l’atelier 1h30. .

Atelier Boui-Boui 23 Rue Marchepied de la Rivière Clères 76690 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier miroir fleuri

L’événement Atelier miroir fleuri Clères a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin