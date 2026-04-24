Visite guidée de Clères Aire de pique-nique Clères

Clères

Visite guidée de Clères

Aire de pique-nique 32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 11:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09

De Clara jusqu’à Clères

Découvrez ce village à travers ses différents lieux de vie, son histoire et son patrimoine.

Guidés par Alicia de l’Office de tourisme Normandie Caux-Vexin, vous visiterez ce bourg pittoresque et vous découvrirez l’histoire de quelques unes des personnalités qui l’ont marqué.

Rendez-vous sur l’aire de pique-nique de Clères le 18 avril à 11h.

Durée de la visite 1h.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme de Buchy ou via le site internet. .

Aire de pique-nique 32 Avenue du Parc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 19 90 contact@normandie-caux-vexin.com

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English : Visite guidée de Clères

L’événement Visite guidée de Clères Clères a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin