Spectacle Théâtre

Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:30:00

fin : 2026-06-13 19:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Le Foyer de la culture et des loisirs a le plaisir de vous inviter aux spectacles de fin de saison de l’Atelier Théâtre les 13 et 14juin. Tous les acteurs, petits et grands, se font une joie de vous offrir le résultat d’une saison de travail acharné.

Qu’on se le dise !!!

Programme à venir.

Vous serez accompagné par Nina Loizelet .

Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 95 00 48 21 contact@foyercleres.fr

