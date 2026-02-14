Marché à la brocante et collections Sous les halles Clères

Marché à la brocante et collections

Sous les halles 88 Place des Halles Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-05-09 2026-06-13 2026-07-11 2026-08-08 2026-09-05

Phoenix organisations et le village de Clères organisent, tous les seconds samedi du mois, un Marché à la brocante et collections.

Sous les halles de Clères, venez chiner, étoffer vos collections et dénicher de vrais trésors ! .

Sous les halles 88 Place des Halles Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 78 07 78 98 phoenix-organisations@outlook.com

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English : Marché à la brocante et collections

L’événement Marché à la brocante et collections Clères a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin