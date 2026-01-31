Atelier pain Clères

Atelier pain

68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09

La Forêt des Macarons vous invite à son atelier pour découvrir les secrets d’une icône de la culture culinaire française le pain !

Dans cet atelier unique, vous explorerez les secrets bien gardés de la fabrication du pain, depuis les ingrédients essentiels jusqu’aux techniques traditionnelles de pétrissage et de cuisson.

Vous apprendrez la magie du processus de fermentation et les étapes précises pour façonner des pains délicieux et variés.

Au programme fleurage du plan de travail, pétrissage, utilisation du rouleau à pâtisserie pour abaisser la pâte à pain, façonnage, boulage, réalisation d’un levain naturel…

Après une pause dégustation bien appréciée et dans la bonne odeur du pain, vous repartirez avec une bannette de pains variés: baguette épis, pain au levain naturel, pain de mie, pain aux graines…

Thierry Demanneville, un artisan passionné prêt à partager ses connaissances et son expertise avec vous.

Un atelier où le craquant de la croûte et la tendresse de la mie n’auront plus aucun secret pour vous !

Durée 3h 4 à 8 participants .

68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com

