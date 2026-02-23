Atelier Macarons sucrés Maison des Artisans Clères

Atelier Macarons sucrés

Maison des Artisans 68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:30:00

fin : 2026-05-16 12:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Dans cet atelier, vous découvrirez les secrets de fabrication des macarons.

Au programme, vous aurez l’opportunité de

-Maîtriser la préparation de l’appareil à macaron, en apprenant les gestes précis et astuces pour obtenir des coques lisses et aérées.

-Découvrir les secrets de réalisation des garnitures qui doivent être non seulement savoureuses mais aussi avoir une tenue parfaite.

-Apprendre à remplir et à tenir une poche à douille.

Que vous soyez novice en pâtisserie ou pâtissier(e) confirmé(e), cet atelier vous conviendra. Dans une ambiance conviviale et de partage, vous passerez forcément un bon moment !

Une pause dégustation vous sera proposée en cours d’atelier et vous repartirez bien entendu avec vos réalisations ) !

Durée 3h 4 à 8 participants .

Maison des Artisans 68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Macarons sucrés

L’événement Atelier Macarons sucrés Clères a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin