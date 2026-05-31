Festival Contentpourien, Parc de la Vallée, Mantes-la-Ville vendredi 3 juillet 2026.
Festival Contentpourien 3 – 5 juillet Parc de la Vallée Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T18:30:00+02:00 – 2026-07-03T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-05T14:30:00+02:00 – 2026-07-05T19:00:00+02:00
▫ VENDREDI 3 JUILLET – 18h30 ▫
▪ Lino Ärsenik (Rap)
▪ Al’Tarba (Abstract Hip Hop / Bass Music)
▪ La Pire Hour (Punk/Rock)
▪ CuntAct (Rock)
▪ La Dodoche à Vinyles (Dj brocanteur)
▫ SAMEDI 4 JUILLET – 15h ▫
▪ Taiwan MC (Dub / Hip Hop / Ragga / Bass Music)
▪ Poésie Zéro (Punk)
▪ Violons Barbares (World)
▪ Elemental (Bass Music)
▪ La Dodoche à Vinyles (Dj brocanteur)
▪ Cie K.L (Jonglerie)
▪ Cie Quand les moules auront des dents (Clown)
▫ DIMANCHE 5 JUILLET – 14h30 ▫
▪ Boa Brass Band (Fanfare Ska/Jazz)
▪ Alzarine (Rock)
▪ Loup x Serpico (Chanson)
▪ Cie Deux à la tâche (Duo Burlesque)
▪ Cie KOR (Jonglerie)
Parc de la Vallée RUE DES PRES 78711 Mantes-la-Ville Mantes-la-Ville 78711 Yvelines Île-de-France
