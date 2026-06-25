Ayguesvives

FESTIVAL CONVIVENCIA

Ecluse du Sanglier Ayguesvives Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:30:00

fin : 2026-07-07 23:59:00

Date(s) :

2026-07-07

Scène navigante de musiques du monde

Du 27 juin au 20 juillet, la scène navigante des musiques du monde installée sur la péniche Tourmente célèbre ses 30 éditions d’itinérance sur le canal du Midi !

Un rendez-vous estival incontournable qui s’amarrera à l’écluse du Sanglier d’Ayguesvives le 7 juillet.

Animation spéciale

• Balade éc(eau)découverte en canoë-kayak sur le canal du Midi, à partir de 17h.

Balade nature sur l’eau animée par Hélène du Colibri Herboriste et accompagnée par un moniteur de kayak de l’agence de loisirs Granhota.

Gratuit, sur inscriptions [ici](https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=247987).

Les concerts

• 20h15 Yougz and the Wonder Tambours, candombe d’Uruguay

• 21h30 The Zawose Queens, afro-folk Wagogo de Tanzanie .

Ecluse du Sanglier Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie

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English :

World music scene

L’événement FESTIVAL CONVIVENCIA Ayguesvives a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE