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FESTIVAL CONVIVENCIA Ayguesvives

FESTIVAL CONVIVENCIA Ayguesvives

FESTIVAL CONVIVENCIA Ayguesvives mardi 7 juillet 2026.

Adresse
Ecluse du Sanglier
Ville
31450 Ayguesvives
Département
Haute-Garonne
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Tarif

Ayguesvives

FESTIVAL CONVIVENCIA

Ecluse du Sanglier Ayguesvives Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:30:00
fin : 2026-07-07 23:59:00

Date(s) :
2026-07-07

Scène navigante de musiques du monde
Du 27 juin au 20 juillet, la scène navigante des musiques du monde installée sur la péniche Tourmente célèbre ses 30 éditions d’itinérance sur le canal du Midi !

Un rendez-vous estival incontournable qui s’amarrera à l’écluse du Sanglier d’Ayguesvives le 7 juillet.

Animation spéciale
• Balade éc(eau)découverte en canoë-kayak sur le canal du Midi, à partir de 17h.
Balade nature sur l’eau animée par Hélène du Colibri Herboriste et accompagnée par un moniteur de kayak de l’agence de loisirs Granhota.
Gratuit, sur inscriptions [ici](https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=247987).

Les concerts
• 20h15 Yougz and the Wonder Tambours, candombe d’Uruguay
• 21h30 The Zawose Queens, afro-folk Wagogo de Tanzanie   .

Ecluse du Sanglier Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

World music scene

L’événement FESTIVAL CONVIVENCIA Ayguesvives a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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