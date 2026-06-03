Villesèquelande

FESTIVAL CONVIVENCIA

Villesèquelande Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Cette année marque les 30 ans du Festival Convivencia et les 30 ans de l’inscription du canal du Midi sur la liste des biens UNESCO !

Pour l’occasion une Œuvre sera présentée sur la péniche La Tourmente par Félix Blume la corne de brume, une sculpture métallique de 8 mètres de long mêlant héritage sonore de la péniche et esthétique contemporaine, en résonance avec les paysages traversés. Partenariat avec les Abattoirs, Musée FRAC Occitanie Toulouse

Au programme

10h > 18h Balade sentier de pierre en lierre , en accès libre toute la journée (balade de 2h) du canal au Village de l’Arbre

16h > 18h La Maison des Arts et de la Nature , Maison éclusière en accès libre

17h > 18h Radio Convivencia au bord du canal animé par les jeunes de la MECS PEP 11.

20h Concert Tikismikis, ouvrira la soirée avec les chants et rythmes festifs du nord de l’Argentine. Porté par des instruments emblématiques comme le violon, la guitare, le bombo, la caja ou le bandonéon, le trio fait dialoguer compositions originales et répertoires traditionnels.

21h30 Concert Rebecca Roger Cruz

L’univers musical de Rebecca Roger Cruz, artiste vénézuélienne, est profondément lié aux éléments, aux rituels collectifs et aux traditions populaires,déploie un univers habité et poétique, nourri de rituels afro-vénézuéliens, de souffle lyrique et d’une intensité envoûtante.

Restauration, buvette et foodtruck local.

L’office de tourisme Grand Carcassonne est partenaire du Festival Convivencia.

.

Villesèquelande 11170 Aude Occitanie +33 4 68 76 01 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This year marks the 30th anniversary of the Convivencia Festival and the 30th anniversary of the Canal du Midi’s inclusion on UNESCO’s World Heritage List!

For the occasion, a work of art will be presented on the barge La Tourmente by Félix Blume: the foghorn, an 8-meter-long metal sculpture combining the sound heritage of the barge and contemporary aesthetics, in resonance with the landscapes it crosses. Partnership with Les Abattoirs, Musée ? FRAC Occitanie Toulouse

Program

10 a.m. > 6 p.m.: Stone and ivy trail walk, free access all day (2-hour walk) from the canal to the Village de l’Arbre

16h > 18h: La Maison des Arts et de la Nature, lock-keeper’s house, free admission

5 pm > 6 pm: Radio Convivencia on the canal, hosted by young people from MECS PEP 11.

8pm: Concert by Tikismikis, opening the evening with festive songs and rhythms from northern Argentina. Carried by emblematic instruments such as the violin, guitar, bombo, caja and bandoneon, the trio brings together original compositions and traditional repertoires.

9:30pm: Concert by Rebecca Roger Cruz

The musical universe of Venezuelan artist Rebecca Roger Cruz is profoundly linked to the elements, collective rituals and popular traditions, unfolding an inhabited, poetic universe nourished by Afro-Venezuelan rituals, lyrical inspiration and spellbinding intensity.

Catering, refreshments and local foodtruck.

Grand Carcassonne Tourist Office is a partner of the Convivencia Festival.

L’événement FESTIVAL CONVIVENCIA Villesèquelande a été mis à jour le 2026-06-03 par