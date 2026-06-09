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FESTI’VIN Villesèquelande

FESTI’VIN Villesèquelande

FESTI’VIN Villesèquelande mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : 3 avenue Marcellin Albert

Ville : 11170 Villesèquelande

Département : Aude

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Villesèquelande

FESTI’VIN

3 avenue Marcellin Albert Villesèquelande Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08 22:00:00

Date(s) :
2026-07-08

La Cave Coopérative Les Vignerons de la Voie Romaine vous donne rendez-vous pour une soirée d’été festive et gourmande !
Au programme
– Dégustation de vins
– Restauration sur place
– Animation musicale

Venez célébrer le terroir dans une ambiance conviviale !
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3 avenue Marcellin Albert Villesèquelande 11170 Aude Occitanie +33 4 68 76 01 11 

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English :

The Cave Coopérative Les Vignerons de la Voie Romaine invites you to a festive, gourmet summer evening!
On the program:
– Wine tasting
– On-site catering
– Musical entertainment

Come and celebrate local produce in a convivial atmosphere!

L’événement FESTI’VIN Villesèquelande a été mis à jour le 2026-06-09 par

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