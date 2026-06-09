Villesèquelande

FESTI’VIN

3 avenue Marcellin Albert Villesèquelande Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08 22:00:00

Date(s) :

2026-07-08

La Cave Coopérative Les Vignerons de la Voie Romaine vous donne rendez-vous pour une soirée d’été festive et gourmande !

Au programme

– Dégustation de vins

– Restauration sur place

– Animation musicale

Venez célébrer le terroir dans une ambiance conviviale !

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3 avenue Marcellin Albert Villesèquelande 11170 Aude Occitanie +33 4 68 76 01 11

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English :

The Cave Coopérative Les Vignerons de la Voie Romaine invites you to a festive, gourmet summer evening!

On the program:

– Wine tasting

– On-site catering

– Musical entertainment

Come and celebrate local produce in a convivial atmosphere!

L’événement FESTI’VIN Villesèquelande a été mis à jour le 2026-06-09 par