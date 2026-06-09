FESTI’VIN Villesèquelande
FESTI’VIN Villesèquelande mercredi 8 juillet 2026.
Villesèquelande
FESTI’VIN
3 avenue Marcellin Albert Villesèquelande Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08 22:00:00
Date(s) :
2026-07-08
La Cave Coopérative Les Vignerons de la Voie Romaine vous donne rendez-vous pour une soirée d’été festive et gourmande !
Au programme
– Dégustation de vins
– Restauration sur place
– Animation musicale
Venez célébrer le terroir dans une ambiance conviviale !
.
3 avenue Marcellin Albert Villesèquelande 11170 Aude Occitanie +33 4 68 76 01 11
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English :
The Cave Coopérative Les Vignerons de la Voie Romaine invites you to a festive, gourmet summer evening!
On the program:
– Wine tasting
– On-site catering
– Musical entertainment
Come and celebrate local produce in a convivial atmosphere!
L’événement FESTI’VIN Villesèquelande a été mis à jour le 2026-06-09 par
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