Festival Court-Circuit 2026 Las Baklavas Chémery-Chéhéry

Chémery-Chéhéry

Festival Court-Circuit 2026 Las Baklavas

Château du Rocan Chémery-Chéhéry Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Las Baklavas, est un groupe engagé qui prend son essence dans les sonorités des Balkans et d’Amérique latine. Ces couleurs, alliées au pop féminisme de leurs compositions, se mélangent pour créer une texture où coexistent musiques traditionnelles, actuelles, et univers de chacun·es. Sur scène 6 musicien.nes créent un espace-temps où fusionnent instruments acoustiques et électroniques, raps, polyphonies et influences allant du jazz à la techno. Par la réinterprétations, iels exposent l’énergie créatrice et forte de la Femme dans les musiques traditionnelles. Face à sa représentation diminuée et passive dans les textes originaux, iels révèlent des parole libérées qui affirment son identité, sa place et ses droits.Tous·tes uni·es dans une énergie vivante et festive, iels invitent le public à se questionner et s’imprégner de cette ambiance chaleureuse de collectif et d’empowerment.Prix 5 euros gratuit pour les moins de 16 ansLe foodtruck et bar AMBLANT de l’Entre-Deux de Donchery vendre des boissons locales et des planches apéro.

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Château du Rocan Chémery-Chéhéry 08450 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 09 75

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English :

Las Baklavas is a committed group that draws its essence from the sounds of the Balkans and Latin America. These colors, combined with the pop-feminism of their compositions, blend to create a texture where traditional and contemporary music coexist, and each musician?s own universe. On stage, 6 musicians create a space-time fusion of acoustic and electronic instruments, raps, polyphonies and influences ranging from jazz to techno. Through reinterpretation, they expose the creative and powerful energy of women in traditional music. In the face of the diminished and passive representation of women in the original texts, they reveal liberated lyrics that assert their identity, their place and their rights.All united in a lively and festive energy, they invite the audience to question themselves and immerse themselves in this warm atmosphere of collective and empowerment.Price: 5 euros free for children under 16The AMBLANT foodtruck and bar at l’Entre-Deux in Donchery will be selling local drinks and aperitif boards.

L’événement Festival Court-Circuit 2026 Las Baklavas Chémery-Chéhéry a été mis à jour le 2026-04-03 par Ardennes Tourisme