FESTIVAL COURTS-CIRCUIT 66 ET CONCERT DE SAN SEVERINO Pollestres
FESTIVAL COURTS-CIRCUIT 66 ET CONCERT DE SAN SEVERINO Pollestres samedi 29 août 2026.
Pollestres
FESTIVAL COURTS-CIRCUIT 66 ET CONCERT DE SAN SEVERINO
Pollestres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
En partenariat avec l’association Courts-circuits 66, venez découvrir les courts-métrages sélectionnés et vous détendre avec le concert de San Severino.
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Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 51 11
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English :
In partnership with the Courts-circuits 66 association, come and discover the selected short films and relax with the San Severino concert.
L’événement FESTIVAL COURTS-CIRCUIT 66 ET CONCERT DE SAN SEVERINO Pollestres a été mis à jour le 2026-06-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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