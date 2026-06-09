Pollestres

FESTIVAL COURTS-CIRCUIT 66 ET CONCERT DE SAN SEVERINO

Pollestres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

En partenariat avec l’association Courts-circuits 66, venez découvrir les courts-métrages sélectionnés et vous détendre avec le concert de San Severino.

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Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 51 11

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English :

In partnership with the Courts-circuits 66 association, come and discover the selected short films and relax with the San Severino concert.

L’événement FESTIVAL COURTS-CIRCUIT 66 ET CONCERT DE SAN SEVERINO Pollestres a été mis à jour le 2026-06-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME