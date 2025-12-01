Festival courts en champagne MJCI Salle Sabine Sani Aÿ-Champagne

Festival courts en champagne

MJCI Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-20

Tout public

Le festival Courts en Champagne revient pour une nouvelle édition printanière !

Le temps d’un week-end vivez au rythme du 7ème art avec la MJCi. Découvrez une sélection de courts métrages variés préparée avec soin par nos bénévoles. Cette année, l’accent sera mis sur les films de moins de 10 minutes.

Ne manquez pas la séance compétition officielle où réalisateurs et jury seront présents pour décerner le prix du meilleur court métrage. Le programme complet du festival sera dévoilé au mois de février sur le site de la MJCi. .

MJCI Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est

English : Festival courts en champagne

L’événement Festival courts en champagne Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne