Informations pratiques

Saint-Rome-de-Tarn

Festival Crok’ ta Bulle

Saint-Rome-de-Tarn Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

La troisième édition du festival Crok’ ta Bulle à Saint-Rome-de-Tarn !

Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2026 Saint-Rome-de-Tarn

Le festival dédié au 9ᵉ art revient pour une nouvelle édition riche en rencontres, découvertes et animations autour de la bande dessinée, du jeu vidéo, du cinéma d’animation et de la culture populaire. Pendant trois jours, Saint-Rome-de-Tarn devient le lieu de rassemblement des passionnés, des familles et des curieux.Les Auteurs Invités et Dédicaces à la Salle des Fêtes

Le cœur du festival accueillera de nombreux auteurs, illustrateurs et scénaristes en dédicace à la Salle des Fêtes le samedi de 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 18h00, ainsi que le dimanche de 10h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h00.

Parmi la sélection d’invités de l’édition 2026, le public pourra rencontrer

Jez (Le journal d’un Noob).

Rudy (Idéfix et les Irréductibles, Les 12 Travaux d’Astérix).

Eléonore Thuillier (Le Loup, P’tit Loup).

Philippe Briones (Sirènes et Vikings, La Geste des Chevaliers Dragons).

Frédéric Debomy (Rocc Alter, Indignez-vous !).

Manu / ED-H (Les Champ’S, La Porte Magique).

Rebecca Morse (Dragons & Poisons, Don Juan des Flots).

Kristof (Ça va piquer !, Les Zoizos).

Nicolas Signarbieux (Plastok).

Benoît Dellac (Nottingham, Hawkmoon, Pendragon).

A.Dan (Strange Fruit, Philosophix, Ruffin).

Nicolas Bègue (La Légende des Stryges, Hérauts).

Michaël Almodovar (Les Torches d’Arkylon).

Hachin (Skilledfast, Burnout).

Leen (Shinobi Iri, Hasu).

B-Gnet (Be goode, La plume est plus forte que l’épée).

Mouflon (Destruction Kentucky).

Fred Neidhardt (Le Syndrome de l’imposture, Les Tuniques bleues, Spirou chez les Soviets).

Ingrid Chabbert (Un espoir sans papiers, Les Géants).

Pascal Croci (Venimeuses, Auschwitz, Dracula).

La librairie officielle du festival sera assurée par Caumes des livres.Tremplin de la BD 2026

Pensé pour valoriser les jeunes talents (dessinateurs et scénaristes non encore édités nationalement), l’espace Tremplin de la BD permet aux créateurs émergents de présenter leurs planches au public et aux professionnels. Les visiteurs pourront découvrir leurs travaux et voter pour leur candidat favori dans le cadre du Prix du Public. La remise des prix se déroulera le dimanche vers 16h30.Jeux de Société et Rétrogaming

Jeux de société L’Auberge de Saint-Rome (Place Terrail) accueillera des animations ludiques organisées en partenariat avec l’association Le Ministère des Affaires Ludiques du Sud-Aveyron (le samedi de 14h30 à 18h00 et le dimanche de 10h30 à 11h45 puis de 14h30 à 17h00).

Jeux vidéo et Réalité Virtuelle Le Bar Le Languedoc proposera des sessions de rétrogaming, des jeux actuels ainsi que des titres inédits créés par les étudiants de l’école e-artsup de Montpellier. La Salle Digitale permettra quant à elle de tester des casques de réalité virtuelle.Ciné d’Animation et Expositions

À la Salle Culturelle (Espace Marcel Calmels), des projections de courts-métrages d’animation réalisés par les étudiants d’e-artsup Montpellier ainsi que des making-of et présentations du Labo du Crok’ rythmeront les journées.

L’exposition Le Crok’ s’anime sera également visible pendant le festival. À noter que des prolongations hors-les-murs sont prévues à la MJC/CREA de Millau (du 23 septembre au 24 octobre) et à l’Espace MISA de Saint-Affrique (du 23 septembre au 10 octobre).Journée Scolaire (Vendredi 2 octobre)

Le vendredi sera dédié aux établissements scolaires et aux médiathèques de la région. Les élèves de primaire rencontreront des auteurs pour des exercices pratiques, tandis que les collégiens et lycéens échangeront avec les intervenants de l’école e-artsup autour des métiers de l’animation et du jeu vidéo lors de conférences et d’ateliers. Pour tout contact ou information, vous pouvez écrire à contact@croktabulle.fr. .

Saint-Rome-de-Tarn 12490 Aveyron Occitanie contact@croktabulle.fr

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English :

The third Crok’ ta Bulle festival in Saint-Rome-de-Tarn!

L’événement Festival Crok’ ta Bulle Saint-Rome-de-Tarn a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)