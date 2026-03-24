Festival Cuban’o2 et salle des fetes de chevry Crozet
Festival Cuban’o2 et salle des fetes de chevry Crozet vendredi 3 juillet 2026.
Festival Cuban’o2
et salle des fetes de chevry Le Yeti en haut du télécabine de crozet Crozet Ain
Tarif : 85 – 85 – 115 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-03
Le Festival Cuban’O2 revient pour sa 5ᵉ édition, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de salsa cubaine dans un cadre exceptionnel à 1 300 m d’altitude.
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et salle des fetes de chevry Le Yeti en haut du télécabine de crozet Crozet 01170 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 65 92 07 associationcubano2@gmail.com
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English : Cuban’o2 Festival
The Cuban’O2 Festival returns for its 5th edition, a must-attend event for fans of Cuban salsa, set against a stunning backdrop at an altitude of 1,300 metres.
L’événement Festival Cuban’o2 Crozet a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme du Pays de Gex