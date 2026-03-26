Festival d’Anjou Le Grand Théâtre d’Angers Angers
Festival d’Anjou Le Grand Théâtre d’Angers Angers lundi 1 juin 2026.
Festival d’Anjou
Le Grand Théâtre d’Angers Billetterie Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-01
Le Festival d’Anjou touche plus de 25 000 spectateurs chaque année. Il compte environ une vingtaine de spectacles. Ces dernières ont lieu chaque soir en plein air devant des châteaux et monuments historiques du département. .
Le Grand Théâtre d’Angers Billetterie Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 88 14 14 billetterie@anjou-theatre.fr
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L’événement Festival d’Anjou Angers a été mis à jour le 2026-03-09 par Anjou tourisme & attractivité
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