Festival Dans les Jardins de William Christie L’harmonie des nations Eglise Notre Dame de l’Assomption Thiré

Informations pratiques

Thiré

Festival Dans les Jardins de William Christie L’harmonie des nations

Eglise Notre Dame de l’Assomption 50 rue de l’Eglise Thiré Vendée

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:30:00

fin : 2026-08-26 21:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Avec les élèves de la Juilliard School de New-York et les musiciens des Arts Florissants

Concert Conçu et présenté par le Département de musique ancienne de la Juilliard School de New York

Direction musicale Robert Mealy

Trois nations mais une harmonie qui transcende les frontières tel est le projet porté par ce florilège conçu et présenté en exclusivité par le Département de musique ancienne de la Juilliard School de New York pour cet unique concert. Du Saint-Empire de Georg Muffat jusqu’à l’Italie de Arcangelo Corelli, en passant par la cour de Versailles de Jean-Baptiste Lully, il fait dialoguer trois grandes voix du baroque européen. Tous trois ont forgé un langage musical profondément cosmopolite, au croisement des traditions italiennes, françaises et germaniques.

Ils inspirent aujourd’hui la rencontre de deux continents d’une part les élèves de la Juilliard School de New York, et de l’autre les musiciens des Arts Florissants. Ensemble, ils livrent par leur exécution musicale les fruits de cette collaboration, sous la direction de Robert Mealy, qui dirige le programme d’interprétation historique de la Juilliard School depuis 2012. Une invitation à un voyage européen qui fait se rencontrer les musiques venues de France, d’Italie et d’Allemagne de la fin du XVIIe siècle ! .

Eglise Notre Dame de l’Assomption 50 rue de l’Eglise Thiré 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 85 85 70

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English :

Featuring students from the Juilliard School in New York and musicians from Les Arts Florissants

L’événement Festival Dans les Jardins de William Christie L’harmonie des nations Thiré a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud