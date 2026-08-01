Festival Dans les Jardins de William Christie Rameau, Airs et scènes Les Jardins du Bâtiment Saint-Juire-Champgillon

Informations pratiques

Saint-Juire-Champgillon

Festival Dans les Jardins de William Christie Rameau, Airs et scènes

Les Jardins du Bâtiment 32 rue du Bâtiment Saint-Juire-Champgillon Vendée

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-23 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23

Ouverture du Festival Dans les Jardins de William Christie 2026, ce concert rend hommage à Jean-Philippe Rameau, l’un des compositeurs de prédilection du chef d’orchestre

Ce concert revisite quelques-uns de ses plus grands opéras pour les réinterpréter lors d’une soirée sur-mesure , afin de retrouver tout le dynamisme des grandes productions lyriques de ce pilier du répertoire des Arts Florissants. Rameau apparaît comme une figure incontournable du baroque français, mais surtout comme l’un des artisans essentiels de l’esthétique musicale qui a façonné le Grand Siècle.

Mêlant suites de danses et scènes marquantes, ce concert pensé comme un florilège illustre l’extraordinaire habileté du compositeur, de l’esprit raffiné et jubilatoire des opéras-ballets comme Les Fêtes d’Hébé ou Les Paladins, à la puissance dramatique des grandes tragédies lyriques tels Castor et Pollux ou Les Boréades. Ce projet généreux, varié et chatoyant, est porté par la polyvalence et le brio du chœur des Arts Florissants, particulièrement mis à l’honneur, aux côtés de l’orchestre accompagné par Emmanuel Resche-Caserta. .

Les Jardins du Bâtiment 32 rue du Bâtiment Saint-Juire-Champgillon 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 85 85 70

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English :

Kicking off the 2026 Dans les Jardins de William Christie Festival, this concert pays tribute to Jean-Philippe Rameau, one of the conductor’s favorite composers

L’événement Festival Dans les Jardins de William Christie Rameau, Airs et scènes Saint-Juire-Champgillon a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud