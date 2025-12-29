FESTIVAL D’ARTISTES #29 Rocheservière
FESTIVAL D’ARTISTES #29 Rocheservière samedi 30 mai 2026.
FESTIVAL D’ARTISTES #29
Grande Rue Rocheservière Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
.
Grande Rue Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire contact@festivalrocheserviere.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement FESTIVAL D’ARTISTES #29 Rocheservière a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de Tourisme Terres de Montaigu