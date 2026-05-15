La Landec

Festival d’Arts et d’Amont

La Retaudière La Landec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La festival d’Arts et d’Amont, un rendez-vous joyeux au carrefour des arts vivants en Pays de Dinan ! Concerts, danse, théâtre, village créa, animations, espace jeux, etc.

Bar et petite restauration galette saucisse produits locaux (dont option végé)

Un programme tout public, petits et grands

Concerts (après-midi et soir) Amel Amar, KARPATT (1ère partie groupe issu du tremplin du 19 juin), Kalymba

Théâtre (en 3 temps) OTTO par Aristide Stolteck (Un cabinet de curiosité, un comédien illusionniste qui nous emmène dans un voyage temporel et magique entre récit, magie, conte, illustration, mentalisme)

Danse (en soirée) FLAMEA & IGNARA spectacle de danse et lumières

Village Créa Art et artisanat

Animation: initiation cirque, maquillage sur place, clowns, démo artisanat

Espace jeu

Bar et petite restauration galette-saucisse, bar à desserts et bar à bonbons, wrap végé tout produits locaux

Parking sur place (camping car ou tente contactez-nous en amont) .

La Retaudière La Landec 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 60 25 56 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival d’Arts et d’Amont La Landec a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme