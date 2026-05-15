Festival d’Arts et d’Amont La Landec
Festival d’Arts et d’Amont La Landec samedi 4 juillet 2026.
La Landec
Festival d’Arts et d’Amont
La Retaudière La Landec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
La festival d’Arts et d’Amont, un rendez-vous joyeux au carrefour des arts vivants en Pays de Dinan ! Concerts, danse, théâtre, village créa, animations, espace jeux, etc.
Bar et petite restauration galette saucisse produits locaux (dont option végé)
Un programme tout public, petits et grands
Concerts (après-midi et soir) Amel Amar, KARPATT (1ère partie groupe issu du tremplin du 19 juin), Kalymba
Théâtre (en 3 temps) OTTO par Aristide Stolteck (Un cabinet de curiosité, un comédien illusionniste qui nous emmène dans un voyage temporel et magique entre récit, magie, conte, illustration, mentalisme)
Danse (en soirée) FLAMEA & IGNARA spectacle de danse et lumières
Village Créa Art et artisanat
Animation: initiation cirque, maquillage sur place, clowns, démo artisanat
Espace jeu
Bar et petite restauration galette-saucisse, bar à desserts et bar à bonbons, wrap végé tout produits locaux
Parking sur place (camping car ou tente contactez-nous en amont) .
La Retaudière La Landec 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 60 25 56 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival d’Arts et d’Amont La Landec a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à La Landec (Côtes-d'Armor)
- Vide-greniers Rue principale La Landec 14 juin 2026