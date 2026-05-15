Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique et feu de la Saint-Jean La Landec

Fête de la musique et feu de la Saint-Jean La Landec vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Terrain Pays d'Amont

Ville : 22980 La Landec

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

La Landec

Fête de la musique et feu de la Saint-Jean

Terrain Pays d’Amont La Landec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Fêtons l’été toutes et tous ensemble autour d’un grand feu de Saint-Jean et de la fête de la musique dans le terrain Pays d’Amont, à La Retaudière (juste sous la carrière du Tertre Isaac à la Landec).

Tremplin festival d’Arts et d’Amont
Antoine G.
Sterenn
GrandRapide

Bar
Petite restauration rapide, dont végé
Galette-saucisse   .

Terrain Pays d’Amont La Landec 22980 Côtes-d’Armor Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique et feu de la Saint-Jean La Landec a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

À voir aussi à La Landec (Côtes-d'Armor)