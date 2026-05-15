Fête de la musique et feu de la Saint-Jean La Landec
Fête de la musique et feu de la Saint-Jean La Landec vendredi 19 juin 2026.
La Landec
Fête de la musique et feu de la Saint-Jean
Terrain Pays d’Amont La Landec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Fêtons l’été toutes et tous ensemble autour d’un grand feu de Saint-Jean et de la fête de la musique dans le terrain Pays d’Amont, à La Retaudière (juste sous la carrière du Tertre Isaac à la Landec).
Tremplin festival d’Arts et d’Amont
Antoine G.
Sterenn
GrandRapide
Bar
Petite restauration rapide, dont végé
Galette-saucisse .
Terrain Pays d’Amont La Landec 22980 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Fête de la musique et feu de la Saint-Jean La Landec a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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