La Landec

Fête de la musique et feu de la Saint-Jean

Terrain Pays d’Amont La Landec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fêtons l’été toutes et tous ensemble autour d’un grand feu de Saint-Jean et de la fête de la musique dans le terrain Pays d’Amont, à La Retaudière (juste sous la carrière du Tertre Isaac à la Landec).

Tremplin festival d’Arts et d’Amont

Antoine G.

Sterenn

GrandRapide

Bar

Petite restauration rapide, dont végé

Galette-saucisse .

Terrain Pays d’Amont La Landec 22980 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Fête de la musique et feu de la Saint-Jean La Landec a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme