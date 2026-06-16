Festival d’Autan De Paris à Buenos Aires Partie 2 Najac
Festival d’Autan De Paris à Buenos Aires Partie 2 Najac dimanche 19 juillet 2026.
Najac
Festival d’Autan De Paris à Buenos Aires Partie 2
Najac Aveyron
Tarif : 42 – 42 – 150 EUR
Tarif de base plein tarif
Pass festival
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Un concert avec le Quatuor Adastra
Dans l’écrin intime de l’église de Vors à Baraqueville, cette seconde partie invite à une traversée sensible entre Paris et Buenos Aires. Les brumes lumineuses de Debussy, la voix singulière de Clara Olivares et la ferveur de Piazzolla s’entrelacent dans un jeu de couleurs et de contrastes, porté par la richesse expressive du quatuor. Une soirée immersive, vibrante et délicate, où chaque œuvre dévoile un paysage sonore à la fois intime et envoûtant.
Les oeuvres Claude Debussy, Justina Repečkaitė [création], Clara Olivares, Astor Piazzolla
Durée 1 h 15 .
Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 9 84 00 27 27 contact.festivaldautan@gmail.com
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English :
A concert featuring the Adastra Quartet
L’événement Festival d’Autan De Paris à Buenos Aires Partie 2 Najac a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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