Najac

Festival d’Autan De Paris à Buenos Aires Partie 2

Najac Aveyron

Tarif : 42 – 42 – 150 EUR

Tarif de base plein tarif

Pass festival

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Un concert avec le Quatuor Adastra

Dans l’écrin intime de l’église de Vors à Baraqueville, cette seconde partie invite à une traversée sensible entre Paris et Buenos Aires. Les brumes lumineuses de Debussy, la voix singulière de Clara Olivares et la ferveur de Piazzolla s’entrelacent dans un jeu de couleurs et de contrastes, porté par la richesse expressive du quatuor. Une soirée immersive, vibrante et délicate, où chaque œuvre dévoile un paysage sonore à la fois intime et envoûtant.

Les oeuvres Claude Debussy, Justina Repečkaitė [création], Clara Olivares, Astor Piazzolla

Durée 1 h 15 .

Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 9 84 00 27 27 contact.festivaldautan@gmail.com

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English :

A concert featuring the Adastra Quartet

L’événement Festival d’Autan De Paris à Buenos Aires Partie 2 Najac a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)