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Festival du Rouergue Cultures du monde 69e édition Baraqueville

jeudi 6 août 2026 · Baraqueville

Festival du Rouergue Cultures du monde 69e édition Baraqueville

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Ville
12160 Baraqueville
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Baraqueville

Festival du Rouergue Cultures du monde 69e édition

Baraqueville Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Baraqueville accueille cette année un moment d’exception avec la venue d’artistes de Bulgarie et Tahiti.
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Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 84 27 

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English :

This year, Baraqueville is hosting an exceptional event featuring artists from Bulgaria and Tahiti.

L’événement Festival du Rouergue Cultures du monde 69e édition Baraqueville a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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