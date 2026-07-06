Informations pratiques

Baraqueville

Festival du Rouergue Cultures du monde 69e édition

Baraqueville Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Baraqueville accueille cette année un moment d’exception avec la venue d’artistes de Bulgarie et Tahiti.

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Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 84 27

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English :

This year, Baraqueville is hosting an exceptional event featuring artists from Bulgaria and Tahiti.

L’événement Festival du Rouergue Cultures du monde 69e édition Baraqueville a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)