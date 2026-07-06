Festival du Rouergue Cultures du monde 69e édition Baraqueville
jeudi 6 août 2026 · Baraqueville
Informations pratiques
Baraqueville
Festival du Rouergue Cultures du monde 69e édition
Baraqueville Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Baraqueville accueille cette année un moment d’exception avec la venue d’artistes de Bulgarie et Tahiti.
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Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 84 27
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English :
This year, Baraqueville is hosting an exceptional event featuring artists from Bulgaria and Tahiti.
L’événement Festival du Rouergue Cultures du monde 69e édition Baraqueville a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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