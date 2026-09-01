Festival d’Automne des Coréades à Niort Niort
mercredi 23 septembre 2026 · Niort
Informations pratiques
Niort
Festival d’Automne des Coréades à Niort
26 Avenue de Limoges Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 18:30:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Duo Hugo Reyne, flûte à bec et Florent Marie, guitare et théorbe
Pages de musique allemande, française, italienne
Bach, Haendel, Dieupart, Hotteterre, de Visée, Cimarosaa, Corelli, Fontana… .
26 Avenue de Limoges Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 01 24 58 coream2@wanadoo.fr
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English : Festival d’Automne des Coréades à Niort
L’événement Festival d’Automne des Coréades à Niort Niort a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Niort Marais Poitevin
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