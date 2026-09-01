Informations pratiques

Niort

Festival d’Automne des Coréades à Niort

26 Avenue de Limoges Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 18:30:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Duo Hugo Reyne, flûte à bec et Florent Marie, guitare et théorbe

Pages de musique allemande, française, italienne

Bach, Haendel, Dieupart, Hotteterre, de Visée, Cimarosaa, Corelli, Fontana… .

26 Avenue de Limoges Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 01 24 58 coream2@wanadoo.fr

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English : Festival d’Automne des Coréades à Niort

L’événement Festival d’Automne des Coréades à Niort Niort a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Niort Marais Poitevin