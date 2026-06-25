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Festival d’Avignon Hamlet Rue du Château Vacqueyras

Festival d’Avignon Hamlet Rue du Château Vacqueyras jeudi 23 juillet 2026.

Lieu
Rue du Château
Adresse
Cour du Château
Ville
84190 Vacqueyras
Département
Vaucluse
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
20 20 20

Vacqueyras

Festival d’Avignon Hamlet

Rue du Château Cour du Château Vacqueyras Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Hamlet comme vous ne l’avez jamais vu 3 comédiens incarnent tous les rôles dans une version brute, joyeuse et immersive de Shakespeare. Une expérience théâtrale intense à vivre dans le cadre exceptionnel de la Cour du Château de Vacqueyras.
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Rue du Château Cour du Château Vacqueyras 84190 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Hamlet as you’ve never seen it before: Three actors play all the roles in a raw, joyful, and immersive adaptation of Shakespeare. An intense theatrical experience to be enjoyed in the exceptional setting of the courtyard of Vacqueyras Castle.

L’événement Festival d’Avignon Hamlet Vacqueyras a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme