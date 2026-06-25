Festival d’Avignon Hamlet Rue du Château Vacqueyras

Vacqueyras

Festival d’Avignon Hamlet

Rue du Château Cour du Château Vacqueyras Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Hamlet comme vous ne l’avez jamais vu 3 comédiens incarnent tous les rôles dans une version brute, joyeuse et immersive de Shakespeare. Une expérience théâtrale intense à vivre dans le cadre exceptionnel de la Cour du Château de Vacqueyras.

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Rue du Château Cour du Château Vacqueyras 84190 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Hamlet as you’ve never seen it before: Three actors play all the roles in a raw, joyful, and immersive adaptation of Shakespeare. An intense theatrical experience to be enjoyed in the exceptional setting of the courtyard of Vacqueyras Castle.

L’événement Festival d’Avignon Hamlet Vacqueyras a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme