Festival d’Avignon Hamlet Rue du Château Vacqueyras
Festival d’Avignon Hamlet Rue du Château Vacqueyras jeudi 23 juillet 2026.
Vacqueyras
Festival d’Avignon Hamlet
Rue du Château Cour du Château Vacqueyras Vaucluse
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Hamlet comme vous ne l’avez jamais vu 3 comédiens incarnent tous les rôles dans une version brute, joyeuse et immersive de Shakespeare. Une expérience théâtrale intense à vivre dans le cadre exceptionnel de la Cour du Château de Vacqueyras.
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Rue du Château Cour du Château Vacqueyras 84190 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Hamlet as you’ve never seen it before: Three actors play all the roles in a raw, joyful, and immersive adaptation of Shakespeare. An intense theatrical experience to be enjoyed in the exceptional setting of the courtyard of Vacqueyras Castle.
L’événement Festival d’Avignon Hamlet Vacqueyras a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme