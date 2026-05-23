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Festi’Val d’Azun, de la Terre aux Etoiles Salle des fêtes Gaillagos

Festi’Val d’Azun, de la Terre aux Etoiles Salle des fêtes Gaillagos dimanche 16 août 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : GAILLAGOS

Ville : 65400 Gaillagos

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Tarif :

Gaillagos

Festi’Val d’Azun, de la Terre aux Etoiles

Salle des fêtes GAILLAGOS Gaillagos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-16

Festival de culture scientifique (conférences de vulgarisation) sur 3 jours, dans les domaines de l’environnement climat et de l’astronomie astrophysique, avec une journée dédiée à l’environnement local.

Au programme Conférences, projections, animations, expositions, petit marché artisanal, et restauration sur place.
Concert inaugural le dimanche 16 à 17h30 en l’église d’Arcizans-Dessus.

Le programme détaillé est disponible sur le site internet de l’évènement.
– Entrée libre.
– Informations 05 62 97 49 49.   .

Salle des fêtes GAILLAGOS Gaillagos 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49 

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English :

3-day festival of scientific culture (popularization conferences) in the fields of environment/climate and astronomy/astrophysics, with one day dedicated to the local environment.

On the program: lectures, screenings, events, exhibitions, small craft market and on-site catering.
Opening concert on Sunday 16 at 5:30pm in the church of Arcizans-Dessus.

Detailed program available on the event website.

L’événement Festi’Val d’Azun, de la Terre aux Etoiles Gaillagos a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65