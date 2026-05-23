Festi’Val d’Azun, de la Terre aux Etoiles Salle des fêtes Gaillagos
Festi’Val d’Azun, de la Terre aux Etoiles Salle des fêtes Gaillagos dimanche 16 août 2026.
Gaillagos
Festi’Val d’Azun, de la Terre aux Etoiles
Salle des fêtes GAILLAGOS Gaillagos Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-16
Festival de culture scientifique (conférences de vulgarisation) sur 3 jours, dans les domaines de l’environnement climat et de l’astronomie astrophysique, avec une journée dédiée à l’environnement local.
Au programme Conférences, projections, animations, expositions, petit marché artisanal, et restauration sur place.
Concert inaugural le dimanche 16 à 17h30 en l’église d’Arcizans-Dessus.
Le programme détaillé est disponible sur le site internet de l’évènement.
– Entrée libre.
– Informations 05 62 97 49 49. .
Salle des fêtes GAILLAGOS Gaillagos 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49
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English :
3-day festival of scientific culture (popularization conferences) in the fields of environment/climate and astronomy/astrophysics, with one day dedicated to the local environment.
On the program: lectures, screenings, events, exhibitions, small craft market and on-site catering.
Opening concert on Sunday 16 at 5:30pm in the church of Arcizans-Dessus.
Detailed program available on the event website.
L’événement Festi’Val d’Azun, de la Terre aux Etoiles Gaillagos a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65