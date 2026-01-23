Festival de Bach à Bacchus Petit déjeuner en musique, A Bocca chiusa Sans cible Château de la Velle Meursault

Festival de Bach à Bacchus Petit déjeuner en musique, A Bocca chiusa Sans cible

Château de la Velle
17 Rue de la Velle
Meursault
Côte-d'Or

Réunis par leur passion pour la polyphonie vocale a cappella, les chanteurs du quatuor A Bocca Chiusa parcourent les routes de France depuis 2015. En juin 2023, le quatuor enregistre son premier album, intitulé De bouche à oreille, fruit de plusieurs années de complicité et de recherche sonore.

En somme, lorsque l’amitié et la fantaisie unissent quatre passionnés de polyphonie a cappella, cela donne : A Bocca Chiusa une aventure musicale taillée sur mesure, savoureuse et pleine de vie !

A travers un tour d’une francophonie tantôt riante et tantôt sombre, aux reflets de luttes, l’ensemble A Bocca Chiusa offre un nouveau regard sur ce répertoire en faisant dialoguer les histoires, en creusant les échos, les liens, les réponses, les consolations d’une chanson à l’autre. Les personnages semblent puiser dans leur mémoire musicale collective pour pouvoir inventer leur propre narration — un geste à la fois fragile et sensible, comme un chant au bord des lèvres.

Dans une forme entre spectacle et concert, nos quatre étrangers éprouvent la puissance des chansons celle de rouvrir l’accès à la parole, à la force du collectif, et de reconquérir ensemble le droit au rêve.

Les quatre chanteurs conçoivent des programmes de concert éclectiques et vivants, avec le souci constant de créer un lien authentique avec le public. Ce qui fait leur singularité, c’est la forme même de leurs projets avec trois spectacles mis en scène, A Bocca Chiusa bouscule les codes de la polyphonie a cappella traditionnelle. Leur goût pour l’originalité se traduit également par la création et la commande d’arrangements sur mesure.A Bocca Chiusa est invité à se produire dans de nombreux festivals de renom tels que Les Rencontres Musicales de Vézelay(89), Voce Humana (22), En Voix! (60). En 2022, le quatuor bénéficie du dispositif Jeunes Ensembles, de la Cité de la Voix, soutenant l’émergence de nouveaux talents. .

