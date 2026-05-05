Marché nocturne artisanal et gourmand Place de l’Hôtel de Ville Meursault
Marché nocturne artisanal et gourmand Place de l’Hôtel de Ville Meursault samedi 13 juin 2026.
Meursault
Marché nocturne artisanal et gourmand
Place de l’Hôtel de Ville Mairie de Meursault Meursault Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Au cœur de Meursault animation en soirée avec artisanat et métiers de bouche; promenade à dos d’ânes pour les enfants, petite restauration et buvette organisé par le comité des fêtes de Meursault
De 16h00 à 22 h00 sur la place de l’hôtel de ville 21190 MEURSAULT .
Place de l’Hôtel de Ville Mairie de Meursault Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 04 02 04 aleth.grillot@sfr.fr
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English : Marché nocturne artisanal et gourmand
L’événement Marché nocturne artisanal et gourmand Meursault a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1
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