Marché nocturne artisanal et gourmand Place de l’Hôtel de Ville Meursault

Meursault

Marché nocturne artisanal et gourmand

Place de l’Hôtel de Ville Mairie de Meursault Meursault Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Au cœur de Meursault animation en soirée avec artisanat et métiers de bouche; promenade à dos d’ânes pour les enfants, petite restauration et buvette organisé par le comité des fêtes de Meursault

De 16h00 à 22 h00 sur la place de l’hôtel de ville 21190 MEURSAULT .

Place de l’Hôtel de Ville Mairie de Meursault Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 04 02 04 aleth.grillot@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché nocturne artisanal et gourmand

L’événement Marché nocturne artisanal et gourmand Meursault a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1