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Marché nocturne artisanal et gourmand Place de l’Hôtel de Ville Meursault

Marché nocturne artisanal et gourmand Place de l’Hôtel de Ville Meursault samedi 13 juin 2026.

Lieu : Place de l'Hôtel de Ville

Adresse : Mairie de Meursault

Ville : 21190 Meursault

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Meursault

Marché nocturne artisanal et gourmand

Place de l’Hôtel de Ville Mairie de Meursault Meursault Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Au cœur de Meursault animation en soirée avec artisanat et métiers de bouche; promenade à dos d’ânes pour les enfants, petite restauration et buvette organisé par le comité des fêtes de Meursault
De 16h00 à 22 h00 sur la place de l’hôtel de ville 21190 MEURSAULT   .

Place de l’Hôtel de Ville Mairie de Meursault Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 04 02 04  aleth.grillot@sfr.fr

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English : Marché nocturne artisanal et gourmand

L’événement Marché nocturne artisanal et gourmand Meursault a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1

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