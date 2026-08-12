FESTIVAL DE BALADES Balade Automnale 8 km ou 15 km Effiat
dimanche 25 octobre 2026 · Effiat
Informations pratiques
Effiat
FESTIVAL DE BALADES Balade Automnale 8 km ou 15 km
Lieu de départ communiqué lors de l’inscription Effiat Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 08:00:00
fin : 2026-10-25 10:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Balade Automnale de 8 km ou 15 km. Départ de 8h à 10h.
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Lieu de départ communiqué lors de l’inscription Effiat 63260 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 59 45 accueil@terravolcana.com
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English :
8-km or 15-km Fall Hike. Starts between 8:00 a.m. and 10:00 a.m.
L’événement FESTIVAL DE BALADES Balade Automnale 8 km ou 15 km Effiat a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic