Informations pratiques

Effiat

FESTIVAL DE BALADES Balade Automnale 8 km ou 15 km

Lieu de départ communiqué lors de l’inscription Effiat Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 08:00:00

fin : 2026-10-25 10:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Balade Automnale de 8 km ou 15 km. Départ de 8h à 10h.

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Lieu de départ communiqué lors de l’inscription Effiat 63260 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 59 45 accueil@terravolcana.com

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English :

8-km or 15-km Fall Hike. Starts between 8:00 a.m. and 10:00 a.m.

L’événement FESTIVAL DE BALADES Balade Automnale 8 km ou 15 km Effiat a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic