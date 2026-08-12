UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Bonnet-près-Riom

FESTIVAL DE BALADES Balade vigneronne en musique Saint-Bonnet-près-Riom

samedi 24 octobre 2026 · Saint-Bonnet-près-Riom

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Lieu de départ communiqué lors de l'inscription
Ville
63200 Saint-Bonnet-près-Riom
Département
Puy-de-Dôme
Tarif

Saint-Bonnet-près-Riom

FESTIVAL DE BALADES Balade vigneronne en musique

Lieu de départ communiqué lors de l’inscription Saint-Bonnet-près-Riom Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 17:00:00
fin : 2026-10-24 19:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Balade vigneronne en musique.
  .

Lieu de départ communiqué lors de l’inscription Saint-Bonnet-près-Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 59 45  accueil@terravolcana.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A musical wine tour.

L’événement FESTIVAL DE BALADES Balade vigneronne en musique Saint-Bonnet-près-Riom a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic